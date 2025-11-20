LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली के चाणक्यपुरी और बाराखंभा में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिला
दिल्ली के चाणक्यपुरी और बाराखंभा में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिला
दिल्ली के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

दिल्ली के चाणक्यपुरी और बाराखंभा में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिला

लेखन गजेंद्र
Nov 20, 2025
01:51 pm
क्या है खबर?

दिल्ली में गुरुवार को एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी चाणक्यपुरी और बाराखंभा स्थित 3 स्कूलों को ईमेल के जरिए दी गई है। चाणक्यपुरी स्थित ब्रिटिश स्कूल, संस्कृति स्कूल और बाराखंभा स्थित मॉडर्न स्कूल को सुबह धमकी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने परिसर का खाली करा दिया और जांच करा रही है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीम भी मौके पर मौजूद है।

धमकी

मौके से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला

पुलिस ने बताया कि स्कूलों की काफी गहनता से जांच की गई है, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस ने ईमेल भेजने वाले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि एक दिन पहले 18 नवंबर को दिल्ली के साकेत, द्वारका, रोहिणी और पटियाला कोर्ट में भी बम होने की सूचना मिली थी, जहां तलाशी के बाद कुछ नहीं मिला। उसी दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 2 स्कूलों को भी धमकी मिली थी।

ट्विटर पोस्ट

मौके पर जांच