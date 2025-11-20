दिल्ली के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

दिल्ली के चाणक्यपुरी और बाराखंभा में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिला

लेखन गजेंद्र 01:51 pm Nov 20, 202501:51 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में गुरुवार को एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी चाणक्यपुरी और बाराखंभा स्थित 3 स्कूलों को ईमेल के जरिए दी गई है। चाणक्यपुरी स्थित ब्रिटिश स्कूल, संस्कृति स्कूल और बाराखंभा स्थित मॉडर्न स्कूल को सुबह धमकी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने परिसर का खाली करा दिया और जांच करा रही है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीम भी मौके पर मौजूद है।