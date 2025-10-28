दिल्ली में 1 नवंबर से इन वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध, प्रदूषण को देखते हुए फैसला

दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर 1 नवंबर से वाणिज्यिक माल वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा

लेखन गजेंद्र 05:27 pm Oct 28, 202505:27 pm

क्या है खबर?

वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में 1 नवंबर से उन वाणिज्यिक माल वाहनों पर रोक लगा दी जाएगी, जो शहर के बाहर पंजीकृत हैं और उनका इंजन BS-VI मानक अनुरूप नहीं है। यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण रोकने के लिए उठाया है। आयोग के मुताबिक, केवल BS-VI अनुपालन वाले वाणिज्यिक वाहन, CNG, LNG या विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। फिलहाल, निजी वाहनों को इससे छूट मिलेगी।