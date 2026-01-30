दिल्ली के प्रीत विहार में इमारत गिरी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली के प्रीत विहार में जल बोर्ड के पुराने कार्यालय में छत का हिस्सा ढहा

लेखन गजेंद्र 12:27 pm Jan 30, 202612:27 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में शुक्रवार सुबह एक इमारत के धराशायी होने की खबर आई है। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना की सूचना पर पुलिस और अग्निशमन दल के कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं। अग्निशमन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि घटना दिल्ली जल बोर्ड के पुराने कार्यालय में हुई है। जांच में पाया गया कि कार्यालय के अंदर फॉल्स सीलिंग गिरने से काफी मलबा फैला हुआ था।