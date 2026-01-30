दिल्ली के प्रीत विहार में जल बोर्ड के पुराने कार्यालय में छत का हिस्सा ढहा
क्या है खबर?
दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में शुक्रवार सुबह एक इमारत के धराशायी होने की खबर आई है। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना की सूचना पर पुलिस और अग्निशमन दल के कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं। अग्निशमन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि घटना दिल्ली जल बोर्ड के पुराने कार्यालय में हुई है। जांच में पाया गया कि कार्यालय के अंदर फॉल्स सीलिंग गिरने से काफी मलबा फैला हुआ था।
हादसा
काफी पुरानी है इमारत
समाचार एजेंसी ANI ने घटना का वीडियो साझा किया है, जिसमें इमारत काफी पुरानी दिख रही है। फॉल्स सीलिंग गिरने से कुर्सियों और मेज पर काफी मलबा बिखरा था। हादसे के बाद लोग कार्यालय से बाहर निकल आए और अंदर जाने से घबराते रहे। लोगों का मानना है कि पुरानी इमारत होने से यहां हादसे की संभावना बनी हुई है। फॉल्स सीलिंग कैसे गिरी, इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर हैं।
पिछले साल नवंबर में भी हुआ था हादसा
पिछले साल नवंबर में भी नई दिल्ली में एक नवनिर्मित इमारत ढह गई थी, जिसकी चपेट में आकर 3 पुरुषों और एक महिला सहित 4 लोग घायल हुए थे। ज्वाला नगर स्थित स्ट्रीट नंबर 6 में घटना के समय दमकल की 4 गाड़ियां भेजी गईं थीं। बताया गया था कि परिवार घर की तीसरी मंजिल पर एक हॉल बनवा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। घायलों में 2 एक ही परिवार के सदस्य थे, जबकि 2 मजदूर थे।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग
#WATCH | A portion of cieling of a building collapsed in the Preet Vihar area of Delhi. Firefighters are present at the scene: Delhi Fire Services https://t.co/MFnj32lAIG pic.twitter.com/oY7OgN4KOI— ANI (@ANI) January 30, 2026