BRICS शिखर सम्मेलन: 30,000 सुरक्षाकर्मी तैनात, अलग-अलग होटलों में ठहरेंगे पुतिन, जिनपिंग और पेजेश्कियान

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा सम्मेलन में शामिल होंगे।

उनके अलावा बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल, नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव और थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल भी भारत आएंगे।