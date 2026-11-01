दिल्ली में GRAP-1 के प्रतिबंध लागू होने के बाद सीमाओं पर लगी वाहनों की कतार

1 नवंबर से नए GRAP-1 प्रतिबंध लागू होने के कारण दिल्ली की सीमाओं पर आज गाड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के बाहर से आने वाले BS-IV (बीएस-4) या इससे पुराने वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।

हालांकि, CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने वालों और एंबुलेंस को इससे छूट मिली हुई है।