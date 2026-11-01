दिल्ली में GRAP-1 के प्रतिबंध लागू होने के बाद सीमाओं पर लगी वाहनों की कतार
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1 नवंबर से नए GRAP-1 प्रतिबंध लागू होने के कारण दिल्ली की सीमाओं पर आज गाड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के बाहर से आने वाले BS-IV (बीएस-4) या इससे पुराने वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।
हालांकि, CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने वालों और एंबुलेंस को इससे छूट मिली हुई है।
दिल्ली में निर्माण कार्य पर पाबंदी, ऑफिसों में सिर्फ आधे कर्मचारी
यह पाबंदियां सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं हं। खुले में चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है, पार्किंग शुल्क भी बढ़ा दिए गए हं और दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई है।
रेस्टोरेंट अब कोयले और लकड़ी की जगह बिजली या गैस जैसे साफ ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। ये सारे कदम 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगे।