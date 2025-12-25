दिल्ली में आज से 100 'अटल कैंटीन' शुरू, जानिए 5 रुपये की थाली में क्या-क्या होगा

शुरूआत

खाने में क्या-क्या होगा?

अटल कैंटीनों में रोजाना 2 बार भोजन परोसा जाएगा। दिन का भोजन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक और रात का भोजन शाम साढ़े 6 बजे से रात साढ़े 9 बजे तक होगा। अभी कैंटीन में प्रतिदिन 1,000 लोगों के लिए भोजन बनेगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। 5 रुपये की थाली में दाल, चावल, चपाती, मौसमी सब्जी और अचार होगा। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि अटल कैंटीन दिल्ली की आत्मा बनेगी, जहां कोई भूखा नहीं सोएगा।