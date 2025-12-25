दिल्ली में आज से 100 'अटल कैंटीन' शुरू, जानिए 5 रुपये की थाली में क्या-क्या होगा
क्या है खबर?
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर भाजपा शासित दिल्ली सरकार ने गुरुवार से राष्ट्रीय राजधानी में 'अटल कैंटीन' शुरू की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि गरीबों, मजदूरों और निम्न आय वाले परिवारों को सम्मानपूर्वक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर के 100 स्थानों पर यह कैंटीन होगी। इस कैंटीन में सिर्फ 5 रुपये देकर पेट भरा जा सकेगा। इसमें खाने की कई चीजें शामिल होंगी।
शुरूआत
खाने में क्या-क्या होगा?
अटल कैंटीनों में रोजाना 2 बार भोजन परोसा जाएगा। दिन का भोजन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक और रात का भोजन शाम साढ़े 6 बजे से रात साढ़े 9 बजे तक होगा। अभी कैंटीन में प्रतिदिन 1,000 लोगों के लिए भोजन बनेगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। 5 रुपये की थाली में दाल, चावल, चपाती, मौसमी सब्जी और अचार होगा। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि अटल कैंटीन दिल्ली की आत्मा बनेगी, जहां कोई भूखा नहीं सोएगा।
योजना
कहां-कहां चलेगी कैंटीन
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को 45 अटल कैंटीन का शुभारंभ किया है, जिसमें आरके पुरम, जंगपुरा, शालीमार बाग, ग्रेटर कैलाश, राजौरी गार्डन, नरेला, बावाना और अन्य स्थान शामिल हैं। शेष 55 कैंटीनों का उद्घाटन आने वाले दिनों में किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने भोजन वितरण के लिए मैनुअल कूपन की जगह डिजिटल टोकन प्रणाली शुरू की है। CCTV कैमरे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी केंद्रों की वास्तविक समय में निगरानी करेंगे।
ट्विटर पोस्ट
अटल कैंटीन का शुभारंभ
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने अटल कैंटीन का किया उद्घाटन,— Haryana BJP (@BJP4Haryana) December 25, 2025
जरूरतमंद लोगों को 5 रूपये में खाना मिलेगा,
दिल्ली में एक साथ 100 अटल कैंटीन खोली गईं
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने अटल कैंटीन का खाना खाया।@mlkhattar @gupta_rekha pic.twitter.com/K2x5QjzYmZ