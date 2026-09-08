दिल्ली में दोहरा बम खतरा, निशाने पर विधानसभा अध्यक्ष और स्कूल
देश
मंगलवार की सुबह दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक ईमेल मिला। इस ईमेल में विधानसभा भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी मिलने के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और उन्होंने पूरे परिसर की तलाशी ली। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह ईमेल कहां से भेजा गया था।
सरदार पटेल स्कूल को भी धमकी भरा फोन
जिस सुबह विधानसभा अध्यक्ष को धमकी वाला ईमेल मिला, उसी सुबह सरदार पटेल स्कूल को भी धमकी भरा फोन आया। इस घटना पर अधिकारी बता रहे हैं कि अभी इस मामले की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, उन्होंने यह साफ किया कि दोनों जगहों पर सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। यह भी गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा को पहले भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं।