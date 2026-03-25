दिल्ली विधानसभा को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, दोपहर 1:40 का दिया समय 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईमेल भेजने वाले ने खुद को तमिलनाडु के कोयंबटूर का बताया है। आरोपी ने बताया है कि वह राजनीतिक रूप से काफी ठगा महसूस कर रहा है। उसने कई व्यक्तिगत आरोप भी ईमेल में लगाए हैं। उसने बताया है कि उसे मीडिया और अदालत से कोई मदद नहीं मिली है। पुलिस ने फिलहाल साइबर एजेंसियों की मदद से ईमेल भेजने वाले का पता लगाना शुरू कर दिया है।

धमकी

कल विधानसभा अध्यक्ष को मिली थी धमकी

ईमेल भेजने वाले ने लिखा है कि वह 'संपत्ति को नुकसान' पहुंचाना चाहता हैं, इसलिए परिसर में मौजूद लोगों को हटा लिया जाए। उसने ईमेल में उग्र और विवादित नारे भी लिखे हैं। बता दें कि मंगलवार को विधानसभा के आधिकारिक ईमेल और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के ईमेल पर धमकी आई थी, जिसके बाद बजट भाषण को 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। मंगलवार को मिले ईमेल में खालिस्तान का जिक्र था।