दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को बम धमाके की धमकी वाला ईमेल मिला

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को बम धमाके का ईमेल मिला, बजट की कार्यवाही स्थगित

लेखन गजेंद्र 10:55 am Mar 24, 202610:55 am

क्या है खबर?

दिल्ली की विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा बजट पेश किए जाने से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को बम धमाके का ईमेल मिला है। यह धमकी सुबह 7:28 बजे विधानसभा की आधिकारिक ईमेल और सुबह 7:49 बजे विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता की ईमेल पर मिली है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने विधानसभा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। बजट की कार्यवाही को सुबह साढ़े 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है।