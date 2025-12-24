दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में घने कोहरे से दृश्यता प्रभावित, उड़ानें बाधित
क्या है खबर?
दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे का असर बना हुआ है। रात से लेकर सुबह तक अत्यधिक कोहरे से सड़कों पर दिखना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे के कारण पिछले 3 दिनों से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। बुधवार को भी दिल्ली हवाई अड्डा अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा, बाराबंकी समेत कई शहरों में कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य रही।
असर
दिल्ली में 30 उड़ानों पर पड़ा असर
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के अनुसार, बुधवार सुबह 30 से अधिक उड़ानों को कोहरे के कारण विलंबित होना पड़ा। इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ान शामिल रही। मंगलवार को दिनभर में कम से कम 10 उड़ानें रद्द हुईं थीं। इसके अलावा, खराब दृश्यता और परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण 270 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं थीं। हवाई अड्डा अधिकारियों ने सुबह 8 बजे बताया कि अभी उड़ानें सुचारू हैं। हालांकि, उन्होंने उड़ानों की स्थिति पर नजर रखने को कहा है।
चेतावनी
एयरलाइंस ने भी जारी की चेतावनी
स्पाइसजेट ने बुधवार को यात्रियों को उत्तरी और पूर्वी शहरों में संभावित व्यवधानों के बारे में चेतावनी दी। एयरलाइन ने बताया कि दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, दरभंगा, पटना, गुवाहाटी और बागडोगरा में दृश्यता कम रहने की आशंका है, जिससे उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। इंडिगो और एयर इंडिया ने भी यात्रियों को वेबसाइट पर नजर रखने और उड़ानों की स्थिति चेक करके घर से निकलने की सलाह दी है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में कोहरा
दिल्ली में कोहरा
A layer of toxic smog can be seen at Indira Gandhi International Airport as the AQI is recorded at 368, categorised as 'very poor' as per the CPCB
ट्विटर पोस्ट
गोंडा में कोहरा
गोंडा में कोहरा
Uttar Pradesh: A thick blanket of fog engulfs Gonda, reducing visibility to nearly zero. Commuters and residents navigate the dense haze as winter tightens its grip across the region.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/8MQZNzwXCg