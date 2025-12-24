दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में घने कोहरे से दृश्यता प्रभावित, उड़ानें बाधित

असर

दिल्ली में 30 उड़ानों पर पड़ा असर

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के अनुसार, बुधवार सुबह 30 से अधिक उड़ानों को कोहरे के कारण विलंबित होना पड़ा। इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ान शामिल रही। मंगलवार को दिनभर में कम से कम 10 उड़ानें रद्द हुईं थीं। इसके अलावा, खराब दृश्यता और परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण 270 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं थीं। हवाई अड्डा अधिकारियों ने सुबह 8 बजे बताया कि अभी उड़ानें सुचारू हैं। हालांकि, उन्होंने उड़ानों की स्थिति पर नजर रखने को कहा है।