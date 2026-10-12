दिल्ली में अक्टूबर में 4 साल बाद हुई सबसे ज्यादा बारिश, IMD की सतर्क रहने की चेतावनी
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दिल्ली और आस-पास के इलाकों में 2022 के बाद से अक्टूबर में सबसे अधिक बारिश हुई है। इसके साथ ही तेज गरज-चमक भी देखने को मिली। इस बारिश से तापमान गिरकर 18.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस समय के सामान्य तापमान से 2.3 डिग्री कम है। चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी तेज बारिश तब हुई, जब मानसून का मौसम आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका था।
IMD ने 15 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई
भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, इस बारिश के पीछे कुछ मौसमी सिस्टम जिम्मेदार हैं। इनमें राजस्थान से मध्य प्रदेश तक फैली एक ट्रफ लाइन, पाकिस्तान के ऊपर बना चक्रवाती दबाव और हिमाचल प्रदेश के ऊपर मौजूद पश्चिमी विक्षोभ शामिल हैं।
IMD का कहना है कि 15 अक्टूबर तक दिल्ली और आस-पास के इलाकों में और बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर आप बाहर निकलने या यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सावधानी बरतें।