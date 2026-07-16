दिल्ली में धूल घटाने को 17.60 करोड़ का मास्टरप्लान तैयार

इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से धूल कम करने के लिए सड़क निर्माण, हरियाली और रखरखाव से जुड़े साफ-साफ दिशा-निर्देश बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इन कामों को इसी साल पूरा करने का लक्ष्य है। इस फंड का ज्यादातर हिस्सा मुख्य सड़कों की री-सरफेसिंग में खर्च होगा, जबकि कुछ पैसों से सड़कों के किनारे हरियाली भी बढ़ाई जाएगी।

PWD मंत्री परवेश वर्मा ने बताया कि केवल लंबे समय तक चलने वाले समाधान ही सबसे जरूरी हैं। यह कदम उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें ज्यादा सड़क सफाई, पानी का छिड़काव, स्मॉग रोकने के उपाय और निर्माण नियमों को सख्त करना शामिल है, ताकि दिल्ली की हवा सभी के लिए बेहतर बन सके।