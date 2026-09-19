दिल्ली हवाई अड्डे का तीसरा रनवे मरम्मत के बाद फिर से चालू, 7 महीने बाद खुला

हवाई अड्डा 2032 तक अपनी यात्री क्षमता को 10.6 करोड़ से बढ़ाकर 12.5 करोड़ करना चाहता है।

मरम्मत के बाद, इस रनवे ने सभी जांचें सफलतापूर्वक पास कर ली हैं। इसमें अब नई परत बिछाई गई है, एक नया रैपिड एग्जिट टैक्सीवे बनाया गया है और लाइटिंग सिस्टम को भी बेहतर किया गया है।

इन बदलावों से अब उड़ानें जल्दी उतर और उड़ सकेंगी, यहां तक कि खराब मौसम में भी।

अब 4 रनवे चालू होने से, दिल्ली एयरपोर्ट भारत का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो भविष्य में बढ़ने वाली यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।