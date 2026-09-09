BRICS से पहले दिल्ली हवाई अड्डे का अहम निर्देश, जाम से बचने के लिए तुरंत करें ये काम

सड़कों पर होने वाली भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एयरपोर्ट ने दिल्ली मेट्रो के इस्तेमाल की सलाह दी है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सीधे टर्मिनल 2 और 3 तक जाती है, जबकि टर्मिनल 1 तक पहुंचने के लिए मैजेंटा लाइन का उपयोग किया जा सकता है।

अधिकारियों ने यात्रियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे प्रतिबंधित इलाकों में जाने से बचें, यात्रा संबंधी अपडेट्स पर लगातार नजर रखें और अपनी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें।