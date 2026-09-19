स्पाइसजेट की कई उड़ानें प्रभावित; यात्री परेशान, एयरपोर्ट ने मांगी माफी

हाल के दिनों में दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के यात्रियों को बडी परेशानी का सामना करना पडा है। एयरलाइन की अपनी ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण कई उडानें या तो लेट हुईं या उन्हें रद्द करना पडा। इस परेशानी को कम करने के लिए एयरपोर्ट अधिकारी अब सीधे स्पाइसजेट के साथ काम कर रहे हैं, ताकि फंसे यात्रियों को मदद मिल सके और हालात सुधारे जा सकें।

दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को हुई इस असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है, वहीं स्पाइसजेट ने इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है।