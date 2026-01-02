दिल्ली में कम हुआ वायु प्रदूषण, GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां हटाई
क्या है खबर?
दिल्ली के वायु प्रदूषण में शुक्रवार को मामूली सुधार दिखने पर केंद्र सरकार ने ग्रेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत तीसरे चरण की पाबंदियों में ढील दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा GRAP के तीसरे चरण के तहत सभी उपाय तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि वायु गुणवत्ता में दोबारा गिरावट न आए, इसके लिए GRAP के तहत पहला-दूसरा चरण की पाबंदियां लागू रहेंगी।
प्रदूषण
बारिश से पड़ा फर्क, कितना घटना प्रदूषण?
दिल्ली में एक दिन पहले गुरुवार को AQI 380 था, जो शुक्रवार शाम को 4 बजे सुधरकर 236 पर आ गया है। अब AQI 'बहुत खराब' से 'खराब' की श्रेणी में आ गया है, जिसके बाद पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया गया। इससे पहले कोहरे की वजह से AQI लगातार 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ था। दिल्ली में गुरुवार को हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों में कमी आई है।
पाबंदी
GRAP-3 में कौन-कौन-सी पाबंदियां होती हैं?
GRAP-3 में BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है। पूरे NCR में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध और खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक और गैर-इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध होता है। ईंट-भट्ठे और स्टोन क्रशर बंद रहते हैं, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक और औद्योगिक स्तर के वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य पर भी रोक रहती है।
सख्ती
पहले और दूसरे चरण में कितनी होगी सख्ती?
GRAP को चार चरणों में लागू करते हैं। AQI 200 के ऊपर पहुंचने पर पहला चरण और AQI 355 से ऊपर है तो, ऐसे में GRAP के तहत दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होती हैं, जो अब जारी रहेंगी। इसके तहत अब दिल्ली-NCR में केवल नैचुरल, बायो गैस या LPG वाले जनरेटर चलेंगे। कुछ निर्माण कार्य और औद्योगिक उत्सर्जन पर रोक रहेगी। पार्किंग शुल्क बढ़ेगा, CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा।
GRAP
क्या है GRAP?
दिल्ली और आसपास में जब AQI 200 के पार जाता है, तब GRAP लागू किया जाता है। यह 4 चरणों में लागू किया जाता है। इसके तहत सर्दियों में प्रदूषण कम करने के लिए धूल को कम करना, प्रतिबंध लगाना, कचरा निस्तारण, सड़कों की साफ-सफाई से प्रदूषण को कम किया जाता है। 0-50 AQI को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 200-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' तथा 401-500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।
मौसम
दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में 31 दिसंबर की रात सबसे सर्द रात थी। शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप अभी भी बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, शहर का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। रात का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की उम्मीद है। कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी है।
रिकॉर्ड
कोरोना काल को छोड़कर 8 साल में सबसे अच्छा AQI
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को बताया था कि पिछले 8 साल बाद 2025 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता सबसे अच्छी रही। दिल्ली में 2025 में 200 दिन AQI 200 से नीचे रहा, जो पिछले 4 वर्षों की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत सुधार है। इनमें 79 दिन 'अच्छे' और 'संतोषजनक' श्रेणी में रहे। जनवरी से नवंबर तक औसत AQI 187 रहा, जो कोविड-19 से प्रभावित वर्ष 2020 को छोड़कर 8 वर्षों में सबसे अच्छा है।