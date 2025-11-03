दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार, लेकिन अब भी 'बेहद खराब' दर्ज
क्या है खबर?
दिल्ली की हवा में सोमवार को थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अब ये 'बेहद खराब' दर्जे में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 319 दर्ज किया गया, जो रविवार को 377 के मुकाबले काफी कम था, फिर भी ये 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी रही। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (AQEWS) के अनुसार, 4 नवंबर तक वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में ही रहने की संभावना है।
प्रदूषण
दिल्ली में कहां कितना रहा AQI?
CPCB के मुताबिक, दिल्ली 39 वायु निगरानी केंद्रों में अधिकतर में AQI 'बेहद खराब' रहा। वजीरपुर में AQI 385 और नरेला में 382 दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक प्रदूषित पाए गए। ITO में AQI सबसे कम 99 रहा, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। नजफगढ़ में 186 और श्री अरबिंदो मार्ग में 195 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' रहा। NSIT द्वारका में 259, लोधी रोड में 210, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 242 और दिल्ली हवाई अड्डे पर 285 रहा।
मौसम
दिल्ली में बढ़ेगी सर्दी
AQEWS ने बताया कि शाम और रात के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा की गति 8 किमी प्रति घंटे से कम हो गई, जिससे प्रदूषण का फैलाव कम हो गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक है। अगले कुछ दिनों में कोहरा और सर्दी बढ़ेगी। हवा चलने से प्रदूषण कम हो सकता है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में सुबह छाई धुंध
दिल्ली: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार इंडिया गेट के आसपास इलाकों में AQI 259 दर्ज किया गया। जो 'बहुत ख़राब' श्रेणी में है। pic.twitter.com/MwZDsSOf78— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 3, 2025