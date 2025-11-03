दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार, लेकिन अब भी 'बेहद खराब' दर्ज

प्रदूषण

दिल्ली में कहां कितना रहा AQI?

CPCB के मुताबिक, दिल्ली 39 वायु निगरानी केंद्रों में अधिकतर में AQI 'बेहद खराब' रहा। वजीरपुर में AQI 385 और नरेला में 382 दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक प्रदूषित पाए गए। ITO में AQI सबसे कम 99 रहा, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। नजफगढ़ में 186 और श्री अरबिंदो मार्ग में 195 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' रहा। NSIT द्वारका में 259, लोधी रोड में 210, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 242 और दिल्ली हवाई अड्डे पर 285 रहा।