दिवाली से पहले दिल्ली का हवा 'बहुत खराब', AQI 350 के पार पहुंचा

दिल्ली में शाम को प्रदूषण बढ़ता दिख रहा है रविवार को शाम तक औसत AQI 272 था, जो रात 10 बजे 287 और 11 बजे 290 पर पहुंच गया।

राजधानी के 57 रिपोर्टिंग स्टेशनों में 50 पर हानिकारक PM2.5, जबकि बाकी 7 स्टेशनों पर PM10 मुख्य प्रदूषक था।

केंद्र के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम (AQEWS) ने अनुमान लगाया कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार और मंगलवार को 'खराब' रहेगी, और बुधवार तक इसके 'बहुत खराब' होने की संभावना है।