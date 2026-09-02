दिल्ली AIIMS में ऑपरेशन के लिए 13 साल इंतजार करती रही बच्ची, आखिर में दम तोड़ा

तन्वी के पिता मुकेश परियानी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि वह पहली बार 10 अक्टूबर, 2012 को तन्वी को AIIMS की बाह्य रोगी विभाग (OPD) लाए थे।

यहां डॉ कोठारी ने शुरूआती जांच लिखी, जिसमें एक साल का समय लग गया। जांच रिपोर्ट के बाद उनको डॉ सचिन तलवार के पास भेजा गया।

डॉ तलवार ने उनको ऑपरेशन का भरोसा दिलाकर पैसा जमा कराने को कहा, जिसपर परियानी ने अप्रैल 2014 को खून और पैसा जमा करा दिया।