दिल्ली: नाइट क्लब में शराब गिरने के विवाद में बाउंसर्स ने की शख्स की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है, ताकि पता चल सके कि माफी मांगने के बाद भी दलजीत और उनके दोस्तों पर लाठियों और बोतलों से हमला किया गया था या नहीं। आरोप यह भी हैं कि पुलिस ने कार्रवाई करने में देर की और घटना के बाद कुछ सामान भी गायब मिला। दलजीत की पत्नी पूजा अपने बेटे को इस दर्दनाक नुकसान के बारे में समझा रही हैं और न्याय की आस लगाए बैठी हैं। इस घटना के संबंध में पुलिस ने क्लब प्रबंधक, उसकी पत्नी और 3 बाउंसर्स को गिरफ्तार कर लिया है।