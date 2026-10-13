दिल्ली: नाइट क्लब में शराब गिरने के विवाद में बाउंसर्स ने की शख्स की हत्या, जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली में 8 साल का एक बच्चा अपने पिता दलजीत सिंह के घर आने इंतजार कर रहा है। आरोप है कि टोर हाउस नाइटक्लब में बाउंसर्स ने दलजीत की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराब का एक पैग गिरने से शुरू हुई मामूली बात हिंसक झड़प में बदल गई। परिवार के लिए रोजी-रोटी कमाने वाले दलजीत जब घायल हालत में घर लौटे तो कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने क्लब प्रबंगध, उसकी पत्नी और 3 बाउंसर्स को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस कर रही हमले की CCTV फुटेज की जांच
पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है, ताकि पता चल सके कि माफी मांगने के बाद भी दलजीत और उनके दोस्तों पर लाठियों और बोतलों से हमला किया गया था या नहीं। आरोप यह भी हैं कि पुलिस ने कार्रवाई करने में देर की और घटना के बाद कुछ सामान भी गायब मिला। दलजीत की पत्नी पूजा अपने बेटे को इस दर्दनाक नुकसान के बारे में समझा रही हैं और न्याय की आस लगाए बैठी हैं। इस घटना के संबंध में पुलिस ने क्लब प्रबंधक, उसकी पत्नी और 3 बाउंसर्स को गिरफ्तार कर लिया है।