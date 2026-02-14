दिल्ली: रोहिणी सेक्टर 17 में एक बदमाश की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
क्या है खबर?
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में शनिवार शाम को गैंगवार में एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टर्माटम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और हमलावरों की तलाश में जुट गई। मृतक बदमाश की पहचान साहिल के रूप में हुई है। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। साहिल पिछले काफी समय गोगी गिरोह से जुड़ा हुआ था और उसके लिए ही काम करता था।
आशंका
पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया गिरोह पर जताया हत्या करने का शक
पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह वारदात किसी गैंगवार का नतीजा हो सकती है। गोगी गिरोह और टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। ऐसे में संभवत टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के शूटरों ने साहिल की हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस घटनास्थल पर लगे तमाम CCTV कैमरों को खंगाल रही है। साहिल कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। ऐसे में अब उसकी गतिविधियों की जांच की जा रही है।
संघर्ष
टिल्लू और गोगी गिरोह में लंबे समय से चल रहा है खूनी संघर्ष
पुलिस के अनुसार, दिल्ली में टिल्लू और गोगी गिरोह के बीच 2010 से खूनी संघर्ष चल रहा है। दोनों गिरोह के बीच गैंगवार में अब तक 50 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई थी। टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल में मार दिया गया था। दोनों गिरोह के सरगनाओं की मौत के बाद भी रंजिश नहीं थमी है। साहिल की हत्या भी उसी का परिणाम है।
गिरोह
क्या है टिल्लू ताजपुरिया गिरोह का काम?
टिल्लू ताजपुरिया गिरोह दिल्ली-NCR में एक चर्चित गिरोह है, जो आसपास के इलाकों में आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात है। गिरोह का नाम इसके सरगना टिल्लू ताजपुरिया के नाम पर पड़ा, जिसकी मौत हो चुकी है। इस गैंग का मुख्य काम जबरन वसूली, हत्या और गोलीबारी, जमीन हड़पना, अपहरण, अवैध हथियारों का इस्तेमाल और ड्रग्स तस्करी से जुड़े अपराध हैं। टिल्लू की मौत के बाद उसके साथी उसके नाम से गिरोह का संचालन कर रहे हैं।