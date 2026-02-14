दिल्ली: रोहिणी सेक्टर 17 में एक बदमाश की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में शनिवार शाम को गैंगवार में एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टर्माटम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और हमलावरों की तलाश में जुट गई। मृतक बदमाश की पहचान साहिल के रूप में हुई है। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। साहिल पिछले काफी समय गोगी गिरोह से जुड़ा हुआ था और उसके लिए ही काम करता था।

आशंका पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया गिरोह पर जताया हत्या करने का शक पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह वारदात किसी गैंगवार का नतीजा हो सकती है। गोगी गिरोह और टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। ऐसे में संभवत टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के शूटरों ने साहिल की हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस घटनास्थल पर लगे तमाम CCTV कैमरों को खंगाल रही है। साहिल कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। ऐसे में अब उसकी गतिविधियों की जांच की जा रही है।

संघर्ष टिल्लू और गोगी गिरोह में लंबे समय से चल रहा है खूनी संघर्ष पुलिस के अनुसार, दिल्ली में टिल्लू और गोगी गिरोह के बीच 2010 से खूनी संघर्ष चल रहा है। दोनों गिरोह के बीच गैंगवार में अब तक 50 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई थी। टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल में मार दिया गया था। दोनों गिरोह के सरगनाओं की मौत के बाद भी रंजिश नहीं थमी है। साहिल की हत्या भी उसी का परिणाम है।

Advertisement