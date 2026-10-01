दिल्ली: बारापुला फ्लाईओवर खुला, पहले ही दिन जाम ने चौंकाया

इस अप्रत्याशित जाम से परेशान यात्रियों ने तुरंत सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी।

शिकायतों के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई। उन्होंने कॉरिडोर के मुख्य पॉइंट्स पर और ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए, ताकि जाम को कम किया जा सके।

हालांकि, मयूर विहार फेज 1 से AIIMS तक जिस तेज सफ़र का वादा किया गया था, वह उद्घाटन के दिन पूरा नहीं हो पाया। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या यह नया फ्लाईओवर वाकई अपने बड़े वादों को पूरा कर पाएगा।