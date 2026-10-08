दिल्ली: 17 साल के लड़के ने ऑडी कार से युवक को कुचला

यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी चपेट में तीन और गाड़ियां भी आ गईं। गनीमत रही कि इन गाड़ियों के चालकों को कोई चोट नहीं आई। पुलिस के मुताबिक, यह ऑडी उस लड़के के परिवार की नहीं है।

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह गाड़ी किराए पर ली गई थी या फिर किसी दोस्त की थी। उस किशोर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और लापरवाही के कारण मौत का मामला दर्ज किया गया है। चल रही जांच के हिस्से के तौर पर हादसे में शामिल सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया है।