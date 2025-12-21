दिल्ली में 600 से अधिक उद्योगों के बंद होने का खतरा, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
दिल्ली में वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर तक बिगड़ने के बाद सरकार ने ग्रैप (GRAP) स्टेज-4 के तहत सख्ती को तेज कर दिया है। इस कारण राजधानी में 600 से अधिक गैर-अनुपालन करने वाले उद्योगों के खिलाफ बंद करने और सील करने की कार्रवाई की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों, पुनर्विकास औद्योगिक समूहों और गैर-अनुरूप क्षेत्रों में कुल 3,052 निरीक्षण किए गए। इनमें से 612 औद्योगिक यूनिट्स प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करती पाई गईं।
चेतावनी
पर्यावरण मंत्री ने दी चेतावनी
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले 612 में से 251 औद्योगिक क्षेत्रों में, 181 पुनर्विकास क्षेत्रों में और 180 यूनिट्स गैर-अनुरूप क्षेत्रों की शामिल हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि GRAP-4 के प्रतिबंधों के बावजूद कुछ निर्माण स्थल और औद्योगिक यूनिट्स प्रदूषण नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रतिबंधों के दौरान कोई भी निर्माण गतिविधि दिखने पर सील लगाने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वाहन जांच
की जा रही है वाहनों की भी जांच
इस अभियान में वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण की कड़ी जांच भी शामिल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने GRAP-4 नियमों को 24 घंटे लागू कराने के लिए प्रमुख और छोटे बॉर्डर पॉइंट्स पर लगभग 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। पुलिस के अनुसार, प्रतिबंध लागू होने के बाद से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) उल्लंघन के लिए लगभग 2,686 चालान और BS6 मानकों से नीचे के वाहनों के लिए 422 चालान जारी किए गए हैं।