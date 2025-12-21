दिल्ली में 600 से अधिक उद्योगों के बंद होने का खतरा, जानिए क्या है मामला 

चेतावनी

पर्यावरण मंत्री ने दी चेतावनी

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले 612 में से 251 औद्योगिक क्षेत्रों में, 181 पुनर्विकास क्षेत्रों में और 180 यूनिट्स गैर-अनुरूप क्षेत्रों की शामिल हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि GRAP-4 के प्रतिबंधों के बावजूद कुछ निर्माण स्थल और औद्योगिक यूनिट्स प्रदूषण नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रतिबंधों के दौरान कोई भी निर्माण गतिविधि दिखने पर सील लगाने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।