दिल्ली में कालकाजी मंदिर के पास नाबलिग का 3 लोगों ने गैंगरेप किया

दिल्ली के पार्क में नाबलिग का 3 लोगों ने गैंगरेप किया, एक गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 10:16 am Sep 22, 202610:16 am

क्या है खबर?

दिल्ली में गैंगरेप की भयावह घटना सामने आई है। यहां कालकाजी मंदिर के पास एक पार्क में 17 वर्षीय किशोरी का 3 लोगों ने गैंगरेप किया और फरार हो गए। पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना दक्षिणी दिल्ली में सोमवार शाम को करीब 7 बजे घटी है। घटना के समय किशोरी अपनी पुरुष मित्र के साथ मंदिर गई थी, जिसके बाद वह नजदीक के पार्क में घूमने चली गई। पुलिस अन्य आरोपियों का पता लगा रही है।