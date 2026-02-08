दिल्ली में पीरागढ़ी फ्लाई ओवर पर कार से 3 शव बरामद हुए हैं

दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाई ओवर पर कार से 3 शव बरामद, पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका

लेखन भारत शर्मा 09:21 pm Feb 08, 202609:21 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाई ओवर पर एक कार से 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेग। प्रारंभिक जांच में पुलिस तीनों के आत्महत्या करने की आशंका जता रही है। कार में एकसाथ 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।