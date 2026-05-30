पुणे-गुवाहाटी इंडिगो विमान के शौचालय में मिला बम का फर्जी नोट 

बम की झूठी धमकी पर FIR दर्ज

पुलिस ने यह नोट रखने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

वरिष्ठ निरीक्षक गोविंद जाधव ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में इस तरह की यह तीसरी घटना है। इससे पहले मार्च में भी एक ऐसा ही बम होक्स हुआ था, जिसके चलते इंडिगो के विमान को 8 घंटे की देरी हुई थी।

पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि, दोषियों को पकड़ा जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।