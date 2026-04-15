केंद्रीय कर्मचारियों का फूटा गुस्सा: महंगाई भत्ते में देरी पर 16 अप्रैल को बड़ा प्रदर्शन

DA के 60% तक बढ़ने की उम्मीद

उम्मीद है कि DA में करीब 2% की बढ़ोतरी होगी। इससे यह 58% से बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कई परिवारों के लिए घर चलाने का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। इस प्रदर्शन में इनकम टैक्स, डाक सेवाओं और कृषि विभाग के साथ-साथ बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे विभागों के कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। कर्मचारियों की यह मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले पर कोई फैसला ले, ताकि काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को और इंतज़ार न करना पड़े।