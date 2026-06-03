हरिद्वार में धधकती वॉल्वो बस, ड्राइवर ने ऐसे बचाईं सभी 32 लोगों की जान

सभी 32 यात्री सुरक्षित, पूरी तरह जली बस

बस में सवार सभी 32 यात्री बिना किसी चोट के सुरक्षित बाहर निकल आए, हालांकि उनका सामान बस के साथ ही जल गया। फायरफाइटर्स और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगने की वजह जानने के लिए अधिकारी अभी भी जांच कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे एक टेक्निकल खराबी माना जा रहा है। बाद में, सभी यात्रियों को दूसरे वाहनों से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।