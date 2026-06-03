हरिद्वार में धधकती वॉल्वो बस, ड्राइवर ने ऐसे बचाईं सभी 32 लोगों की जान
देहरादून से जयपुर जा रही एक वॉल्वो स्लीपर बस में बुधवार तड़के आग लग गई। हरिद्वार के बाहर क्रिस्टल वर्ल्ड वॉटर पार्क के पास यह हादसा हुआ। सुबह करीब 4 बजे बस के इंजन से आग की लपटें उठने लगीं, लेकिन ड्राइवर ने तुरंत खतरे को भांप लिया और बहुत समझदारी से काम लिया। उनकी सूझबूझ से बस में सवार सभी 32 यात्री, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे, सुरक्षित बाहर निकल गए।
सभी 32 यात्री सुरक्षित, पूरी तरह जली बस
बस में सवार सभी 32 यात्री बिना किसी चोट के सुरक्षित बाहर निकल आए, हालांकि उनका सामान बस के साथ ही जल गया। फायरफाइटर्स और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगने की वजह जानने के लिए अधिकारी अभी भी जांच कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे एक टेक्निकल खराबी माना जा रहा है। बाद में, सभी यात्रियों को दूसरे वाहनों से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।