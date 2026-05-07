राजनाथ सिंह ने देखी महिंद्रा की 'थार रॉक्स' ATV: ये दमदार गाड़ी अब आसमान से भी उतरेगी!

जरूरी खूबियों से लैस ATV, रोल केज और एयरड्रॉप के लिए तैयार

थार रॉक्स का यह मॉडल खास तौर पर काम के लिए बनाया गया है। इसमें एक मजबूत रोल केज, पीछे सामान रखने के लिए खुला ढांचा और खुरदरे रास्तों पर चलने के लिए खास टायर दिए गए हैं। इसका ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस बताता है कि इसके सस्पेंशन में बदलाव किए गए हैं, ताकि यह मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल सके।

इसमें कई काम आने वाले पुर्जे जैसे रिकवरी हुक और यूटिलिटी विंच भी लगे हैं। सबसे खास बात यह है कि इसे हवाई जहाज से पैराशूट की मदद से गिराने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसके इंजन की पूरी जानकारी अभी सबके सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें थार रॉक्स वाला ही डीजल या पेट्रोल इंजन होगा, जो चारों पहियों पर ताकत देता है। यानी, यह किसी भी मुश्किल हालात के लिए पूरी तरह तैयार है।