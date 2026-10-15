भारत की शांति को कमजोरी न समझें, पहले से कड़ा जवाब मिलेगा- राजनाथ सिंह

राजनाथ ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में अगर कोई हमला होता है, तो उसका पहले से भी ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। उन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयरस्ट्राइक की याद दिलाई।

राजनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से पिछले साढ़े बारह सालों में हुए सुधारों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से भारत की रक्षा क्षमताएं काफी बढ़ी हैं और देश आत्मनिर्भर बना है।

उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन साथ ही यह भी दोहराया, "शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को हमारी कमजोरी न समझा जाए। शांति बनाए रखने के लिए ताकत और क्षमता भी बहुत जरूरी है।"

उन्होंने साफ किया कि भारत हमेशा शांतिपूर्ण समाधानों को ही प्राथमिकता देता है, जब भी ऐसा करना मुमकिन हो।