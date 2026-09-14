रक्षा मंत्रालय ने अपनी सालाना रिपोर्ट में LAC पर चीनी सेना की तैनाती को लेकर जानकारी दी है (फाइल तस्वीर)

चीन ने LAC पर कम की सैनिकों की तैनाती, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा

लेखन आबिद खान 12:04 pm Sep 14, 202612:04 pm

क्या है खबर?

रक्षा मंत्रालय ने 2025-26 की अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि 2025 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैनिकों की संख्या में कमी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, LAC और चीन के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में अब करीब 10 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड के आकार की सैन्य टुकड़ियां तैनात हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत-चीन के बीच निरंतर संपर्क ने देश की उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता में योगदान दिया है।