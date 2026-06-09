उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बनेगा 250 मेगावाट का सौर संयंत्र (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बनेगा 250 मेगावाट का सौर संयंत्र, रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी

लेखन गजेंद्र 06:39 pm Jun 09, 202606:39 pm

क्या है खबर?

रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यहां के पूर्व छावनी क्षेत्र में 250 मेगावाट की सोलर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजना प्रदेश भर में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। साथ ही, बिजली खर्च में बचत भी करेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अपनी तरह की पहली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है, जो भविष्य की सौर और ऊर्जा भंडारण पहलों के लिए एक मिसाल बनेगी।