कॉरपोरेट की लाखों की नौकरी छोड़ रेवाड़ी की ASP बनीं दीपिका, अब साइबर फ्रॉड पर कसेंगी नकेल
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दीपिका अग्रवाल ने कॉर्पोरेट फाइनेंस का करियर छोड़कर अब हरियाणा के रेवाड़ी में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पदभार संभाला है। उनका मुख्य ध्यान महिलाओं की सुरक्षा और अपराधों को रोकने पर होगा, जिससे स्थानीय पुलिस व्यवस्था में सही मायने में बदलाव आ सके।
अग्रवाल को फाइनेंस के अनुभव से धोखाधड़ी रोकने में मिलेगी मदद
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक की डिग्री और ISB से MBA पूरा करने के बाद, दीपिका ने बार्कलेज और ओमिडयार नेटवर्क इंडिया जैसी कंपनियों में काम किया।
कॉर्पोरेट दुनिया छोड़कर लोक सेवा में आने को वह 'एक बड़ी जिम्मेदारी' मानती हैं। फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में लंबे समय तक काम करने के कारण उन्हें वित्तीय अपराधों और साइबर फ्रॉड से निपटने में एक खास बढ़त हासिल है।