2 माह फरार रही पति की कातिल पत्नी ठाणे से गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग का है मामला
लगभग 2 महीने तक फरार रहने के बाद, 29 साल की दीपाली उर्फ बाली विजय सालुंके को ठाणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर अपने पति गौरव रगडे की हत्या में शामिल होने का आरोप है।
यह मामला तब सामने आया जब पति-पत्नी के बीच दीपाली के किसी और शख्स, ऋषिकेश खोडे के साथ संबंधों को लेकर अनबन हुई थी। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और फिलहाल वह नागपुर पुलिस की हिरासत में है।
अन्य आरोपियों की तलाश जारी
यह घटना 20 अगस्त की है, जब नागपुर में गौरव रगडे का दीपाली और खोडे से आमना-सामना हुआ था और विवाद हिंसक हो उठा। पुलिस के मुताबिक, खोडे और उसके 2 साथियों ने एक पुल के पास रगडे पर चाकू से हमला कर दिया था।
बताया जा रहा है कि यह हमला दीपाली के कहने पर हुआ था, जिसमें अस्पताल में इलाज के दौरान रगडे की जान चली गई। इस घटना के बाद से दीपाली ठाणे में छिपी हुई थी। हालांकि, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस अब भी खोडे और उसके अन्य साथियों की तलाश में है क्योंकि मामले की जांच जारी है।