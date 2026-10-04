2 माह फरार रही पति की कातिल पत्नी ठाणे से गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग का है मामला

यह घटना 20 अगस्त की है, जब नागपुर में गौरव रगडे का दीपाली और खोडे से आमना-सामना हुआ था और विवाद हिंसक हो उठा। पुलिस के मुताबिक, खोडे और उसके 2 साथियों ने एक पुल के पास रगडे पर चाकू से हमला कर दिया था।

बताया जा रहा है कि यह हमला दीपाली के कहने पर हुआ था, जिसमें अस्पताल में इलाज के दौरान रगडे की जान चली गई। इस घटना के बाद से दीपाली ठाणे में छिपी हुई थी। हालांकि, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस अब भी खोडे और उसके अन्य साथियों की तलाश में है क्योंकि मामले की जांच जारी है।