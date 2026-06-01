JEE एडवांस्ड 2026 के नतीजे और कटऑफ जारी, जानें कितने नंबर पर मिलेगा दाखिला

JEE एडवांस्ड के कटऑफ: GEN-EWS 82, SC/ST 46, PwD 23

अलग-अलग कैटेगरी के लिए कटऑफ भी अलग-अलग तय किए गए हैं। OBC-NCL और GEN-EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को हर विषय में कम से कम 7 नंबर और कुल 82 नंबर लाने होंगे। वहीं, SC, ST और PwD कैटेगरी के छात्रों के लिए हर विषय में सिर्फ 4 नंबर और कुल 46 नंबर की ज़रूरत होगी। प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट के लिए यह और भी कम है: हर विषय में 2 नंबर और कुल 23 नंबर। क्वालिफाइंग प्रतिशत भी घोषित कर दिए गए हैं, इसलिए JoSAA की ताजा जानकारियों पर नजर बनाए रखें ताकि इस साल आप IIT में अपनी सीट पक्की कर सकें।