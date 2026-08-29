नेपाल की बाढ़ का असर: उत्तर प्रदेश में कचरे का सैलाब, नहरें बंद, हाई अलर्ट
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नेपाल में आई अचानक बाढ़ अपने साथ हर तरह का कचरा (जैसे गैस सिलेंडर, टायर और यहां तक कि अलमारियां भी) गंडक नदी में बहाकर उत्तर प्रदेश ले आई है। इस कचरे और भारी गाद की वजह से नदी में सिल्ट जमा हो गई है। नहरों में कोई रुकावट न आए, इसके लिए सिंचाई विभाग ने फिलहाल उनका संचालन रोक दिया है।
उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट
उत्तर प्रदेश में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की भी पूरी तैयारी की गई है। उधर, नेपाल में बाढ़ के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे वहां घूमने गए कई पर्यटक अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर भारत लौट रहे हैं। ये पर्यटक अब मुख्य रूप से सोनौली बॉर्डर के रास्ते अपने देश लौट रहे हैं।