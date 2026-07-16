गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में युवक का खतरनाक स्टंट, बचा चुका है 300 से ज्यादा जिंदगियां

हालांकि, आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि नाजिम सिर्फ रोमांच के लिए ऐसा नहीं करते। असल में वो अपने इलाके के हीरो हैं। दिन में वे वड़ा पाव बेचते हैं, लेकिन पिछले 16 सालों से वे गेटवे के पास डूबने वाले लोगों को बचाने का काम करते आ रहे हैं।

अब तक वे 300 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। नाजिम रोजाना समुद्र में गोता लगाते हैं और उनकी हर छलांग का मकसद दूसरों को सुरक्षित रखना होता है, भले ही कैमरे में वे कितनी भी खतरनाक या जोखिम भरी दिखें।