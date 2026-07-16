गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में युवक का खतरनाक स्टंट, बचा चुका है 300 से ज्यादा जिंदगियां
मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नाजिम शेख का एक वीडियो इन दिनों खूब देखा जा रहा है। इस वीडियो में वे मानसून के खतरनाक समुद्र में बैकफ्लिप करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। दरअसल, अधिकारी लगातार लोगों को ऐसे खतरनाक पानी से दूर रहने की चेतावनी दे रहे थे, इसके बावजूद शेख ने समुद्र में छलांग लगाई। वीडियो में उन्हें तेज लहरों से संघर्ष करते हुए मुश्किल से किनारे वापस आते हुए भी देखा जा सकता है।
नाजिम शेख ने बचाई 300 से ज्यादा लोगों की जान
हालांकि, आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि नाजिम सिर्फ रोमांच के लिए ऐसा नहीं करते। असल में वो अपने इलाके के हीरो हैं। दिन में वे वड़ा पाव बेचते हैं, लेकिन पिछले 16 सालों से वे गेटवे के पास डूबने वाले लोगों को बचाने का काम करते आ रहे हैं।
अब तक वे 300 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। नाजिम रोजाना समुद्र में गोता लगाते हैं और उनकी हर छलांग का मकसद दूसरों को सुरक्षित रखना होता है, भले ही कैमरे में वे कितनी भी खतरनाक या जोखिम भरी दिखें।