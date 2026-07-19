बिहार: नालंदा में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश, 2 की मौत
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बिहार के नालंदा जिले में एक पारिवारिक झगड़े ने दिल दहला देने वाला मोड़ ले लिया। इस घटना में दुलेंद्र टांती और उनकी बहू गौरी देवी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस विवाद के बाद परिवार के चार सदस्यों ने आत्महत्या की कोशिश की थी।
2 सदस्यों का इलाज जारी
बाकी 2 सदस्य पुरुषोत्तम कुमार और रणजीत टांती का इलाज एक प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा है। इनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस अब इस अचानक हुई त्रासदी की वजह तलाश रही है। रिश्तेदारों के मुताबिक, हाल-फिलहाल में सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन पहले दुलेंद्र और उनके बेटे पुरुषोत्तम के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं।