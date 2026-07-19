बिहार: नालंदा में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश, 2 की मौत

बाकी 2 सदस्य पुरुषोत्तम कुमार और रणजीत टांती का इलाज एक प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा है। इनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस अब इस अचानक हुई त्रासदी की वजह तलाश रही है। रिश्तेदारों के मुताबिक, हाल-फिलहाल में सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन पहले दुलेंद्र और उनके बेटे पुरुषोत्तम के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं।