कोझिकोड़: गलत किडनी ऑपरेशन ने ली मरीज की जान, अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप
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केरल के कोझिकोड़ के 45 वर्षीय एक शख्स का 4 जून को निधन हो गया। उनके परिवार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। रिजित पिछले साल अगस्त में गुर्दे की पथरी की सर्जरी कराने अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि डॉक्टरों ने गलत गुर्दे का ऑपरेशन कर दिया। सही गुर्दे पर दूसरी सर्जरी होने के बाद भी संक्रमण के कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई।
अस्पताल प्राचार्य को भेजेगा रिपोर्ट
रिजित की मौत से पहले उनकी पत्नी और भाई ने अस्पताल और पुलिस दोनों जगह शिकायत दर्ज कराई थी। अस्पताल के उप-अधीक्षक ने बताया कि यूरोलॉजी और जनरल मेडिसिन विभागों की रिपोर्ट प्राचार्य को सौंपी जाएगी, जो यह तय करेंगे कि मामले में आगे जांच की जरूरत है या नहीं।