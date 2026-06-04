कोझिकोड़: गलत किडनी ऑपरेशन ने ली मरीज की जान, अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप देश Jun 04, 2026

केरल के कोझिकोड़ के 45 वर्षीय एक शख्स का 4 जून को निधन हो गया। उनके परिवार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। रिजित पिछले साल अगस्त में गुर्दे की पथरी की सर्जरी कराने अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि डॉक्टरों ने गलत गुर्दे का ऑपरेशन कर दिया। सही गुर्दे पर दूसरी सर्जरी होने के बाद भी संक्रमण के कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई।