मेटा वन सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा? इंस्टाग्राम से मेटा AI तक जानिए फीचर्स

मेटा वन की अलग-अलग सेवाओं की कीमत 79 रुपये प्रति महीने से शुरू होगी।

व्हाट्सऐप प्लस की कीमत 79 रुपये, जबकि इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस की कीमत 99 रुपये प्रति महीने से शुरू होगी। कोर बंडल 549 रुपये और प्रीमियम प्लान 1,950 रुपये प्रति महीने का होगा।

क्रिएटर और बिजनेस प्लान 639 रुपये से शुरू होंगे। एडवांस्ड, एक्सपर्ट और मैक्स प्लान की कीमत क्रमशः 2,099, 6,399 और 20,990 रुपये होगी। कीमतें अकाउंट और इलाके के अनुसार बदल सकती हैं।