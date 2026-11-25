मध्य प्रदेश: छात्रा ने रोका अपना बाल विवाह, डेविड बेकहम ने की तारीफ
मध्य प्रदेश की हिमा निनामा ने अपने ही बाल विवाह को रोकने के लिए स्कूल प्रिंसिपल से मदद मांगीं। उसकी इसी बहादुरी के काम ने उसे सुर्खियों में ला दिया है।
उसकी इस कहानी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के पूर्व फुटबॉलर डेविड बेकहम का ध्यान खींचा। UNICEF के सद्भावना दूत (गुडविल एंबेसडर) के तौर पर, उन्होंने विश्व बाल दिवस पर हिमा के इस जज्बे और बाल विवाह को रोकने में उसके शिक्षकों की अहम भूमिका की तारीफ की।
भील आदिवासी लड़की का लक्ष्य है पढ़ाना
भील आदिवासी समुदाय से जुड़ी हिमा स्कूल की पढ़ाई पूरी करके एक टीचर बनने का इरादा रखती है। उसे एक शारीरिक दिव्यांगता है, फिर भी वह खेलकूद (एथलेटिक्स) और पढ़ाई की प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती है।
उसके इस हौसले ने बाल विवाह रोकने और लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने की बातों को एक नई रफ्तार दी है। इसमें उसके स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों का भी पूरा समर्थन मिला है।