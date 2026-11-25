मध्य प्रदेश की हिमा निनामा ने अपने ही बाल विवाह को रोकने के लिए स्कूल प्रिंसिपल से मदद मांगीं। उसकी इसी बहादुरी के काम ने उसे सुर्खियों में ला दिया है।

उसकी इस कहानी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के पूर्व फुटबॉलर डेविड बेकहम का ध्यान खींचा। UNICEF के सद्भावना दूत (गुडविल एंबेसडर) के तौर पर, उन्होंने विश्व बाल दिवस पर हिमा के इस जज्बे और बाल विवाह को रोकने में उसके शिक्षकों की अहम भूमिका की तारीफ की।