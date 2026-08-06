महाराष्ट्र के कपड़ा व्यापारी ने बेटियों पर लुटा दी जिंदगी, बेटियों ने अंतिम विदाई से बनाई दूरी

गुप्ता करीब 18 महीने पहले अपनी पत्नी के साथ इस केयर होम में आए थे। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया और वे अकेले ही यहीं रहने लगे। केयर होम के स्टाफ ने बताया कि गुप्ता अपनी कमाई का सारा पैसा अपनी 3 बेटियों की उच्च शिक्षा पर खर्च करते थे। उनकी मदद से 2 बेटियां सरकारी शिक्षिका भी बन गईं। लेकिन, जैसे-जैसे उनकी सेहत बिगड़ने लगी, बेटियों से उनका संपर्क कम होता चला गया और बेटियों के फोन कॉल भी शायद ही कभी आते थे।

उनके निधन के बाद, सबसे बड़ी बेटी ने अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए पैसे भेजे और रस्मों की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजने को कहा। स्टाफ ने दुख जताते हुए बताया कि ऐसे अहम मौके पर परिवार का कोई भी सदस्य शारीरिक रूप से मौजूद नहीं था, यह देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा।