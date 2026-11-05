RSS के महासचिव बोले- मतदाता सूची पर राजनीतिक संग्राम नहीं, हिंसक बदलाव से बचे देश

होसबाले ने हिंसक तरीकों से सत्ता बदलने या समाज में फूट डालकर बदलाव लाने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी दी।

उन्होंने यह बात तब कही जब राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा को सही और सकारात्मक दिशा में लगाने का आह्वान किया। आरएसएस नशे की लत के खिलाफ भी अभियान चला रहा है।

इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि संगठन का विस्तार पूरे भारत में तेजी से हो रहा है। संगठन की रोज लगने वाली शाखाओं की संख्या बढ़ी है और इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल और लद्दाख जैसे दूरदराज के इलाकों में भी फैल रहा है।