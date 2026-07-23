3 साल में 37,000 से ज्यादा मौतें, AI ने खोली भारत के खतरनाक हाईवे की पोल

ब्लैक कॉरिडोर की संख्या के मामले में तमिलनाडु सबसे ऊपर है, जहां ऐसे 958 रास्ते हैं। अकेले विल्लुपुरम जिले में ही इनकी संख्या 70 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का नंबर आता है।

इन सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने तत्काल कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें सड़क पर निशान लगाना और क्रैश बैरियर लगाना शामिल है। वहीं, अंडरपास बनाने और सड़कों को फिर से डिजाइन करने जैसे बड़े बदलावों की भी योजना है। लेकिन, जमीन अधिग्रहण संबंधी दिक्कतों के चलते इन कामों में अधिक समय लग सकता है। भविष्य में होने वाले ऐसे हादसों को रोकने के लिए अब सभी नेशनल हाईवे पर सड़क सुरक्षा ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया गया है।