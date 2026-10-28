आंध्र प्रदेश में चक्रवात 'अर्नब' का कहर, भीषण तबाही के बावजूद 28,000 से ज्यादा सुरक्षित
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चक्रवात 'अर्नब' ने आंध्र प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। कोनासीमा, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, अनाकापल्ली और कृष्णा जिलों में फसलों, घरों, सड़कों और बिजली के खंभों को बहुत नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में आई इस विपदा का जल्द आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध किया है।
28,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए
एहतियात के तौर पर 28,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। अच्छी बात यह है कि समय रहते उठाए गए कदमों की वजह से अब तक किसी बड़ी संख्या में हताहत होने की कोई खबर नहीं है। राहत और बचाव दल लगातार बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं। राज्य सरकार भी आगे की मदद जल्द मिल सके, इसके लिए नुकसान का पूरा ब्यौरा तैयार करने में लगी है।