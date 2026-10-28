आंध्र प्रदेश में चक्रवात 'अर्नब' का कहर, भीषण तबाही के बावजूद 28,000 से ज्यादा सुरक्षित

एहतियात के तौर पर 28,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। अच्छी बात यह है कि समय रहते उठाए गए कदमों की वजह से अब तक किसी बड़ी संख्या में हताहत होने की कोई खबर नहीं है। राहत और बचाव दल लगातार बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं। राज्य सरकार भी आगे की मदद जल्द मिल सके, इसके लिए नुकसान का पूरा ब्यौरा तैयार करने में लगी है।