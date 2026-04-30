मौसम: कोलकाता में येलो और पश्चिमी बंगाल में रेड अलर्ट जारी

पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों में रेड अलर्ट

पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ 'काल बैसाखी' का असर देखने को मिला।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 3 से 5 मई के दौरान और भी तूफान आने की संभावना है। लोगों से अपील की गई है कि वे जितना संभव हो, घर के अंदर ही रहें। खासकर पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों के मछुआरों को 2 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।