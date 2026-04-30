मौसम: कोलकाता में येलो और पश्चिमी बंगाल में रेड अलर्ट जारी
उत्तर बंगाल के ऊपर बन रहे एक चक्रवाती सिस्टम की वजह से कोलकाता में 2 मई तक गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है, और शहर को येलो अलर्ट पर रखा गया है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है।
हालांकि, इन खराब मौसम की वजह से मतदान वाले दिन थोड़ी दिक्कतें आईं, फिर भी मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और अच्छी खासी संख्या में लोगों ने वोट डाला।
पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों में रेड अलर्ट
पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ 'काल बैसाखी' का असर देखने को मिला।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 3 से 5 मई के दौरान और भी तूफान आने की संभावना है। लोगों से अपील की गई है कि वे जितना संभव हो, घर के अंदर ही रहें। खासकर पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों के मछुआरों को 2 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।