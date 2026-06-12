दिल्ली-NCR में मौसम का तांडव: पाकिस्तान से आया चक्रवाती तूफान बना वजह, IMD का रेड अलर्ट

IMD की चेतावनी- तूफान जारी रह सकते हैं

IMD ने बताया कि पाकिस्तान से आ रही अस्थिर हवाएं यहां की नम हवा से मिलकर मौसम को अनिश्चित बना रही हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक-दो दिन तक तूफान और बिजली की चमक जारी रह सकती है। फिलहाल, लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर के अंदर ही रहें और पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे गाड़ी खड़ी करने से बचें। अच्छी बात यह है कि इन तूफानों की वजह से कई दिनों से पड़ रही कड़ी गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है।