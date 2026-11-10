आंध्र प्रदेश में अर्नब-मुरसु का रौद्र रूप: 7 लाख किसानों की 3,200 करोड़ रुपये की फसले तबाह

अकेले चक्रवात अर्नब ने ही 5 लाख से ज्यादा किसानों को प्रभावित किया, वहीं मुरसु की वजह से लगभग 2 लाख और किसान इसकी चपेट में आ गए। डॉ बीआर अंबेडकर कोनासीमा जैसे कुछ जिले खासकर बुरी तरह प्रभावित हुए, जहां फसलों को करीब 3.5 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने वाले हर व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता और तेजी से नुकसान का आकलन करना बेहद जरूरी है।