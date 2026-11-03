चक्रवात 'मुरसु' पड़ा कमजोर, तेलंगाना के लिए IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

आदिलाबाद और कुमारम भीम आसिफाबाद जैसे जिलों में भी गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है। वहीं, हैदराबाद की बात करें तो दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे। शहर में शाम या रात तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यहां का तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।